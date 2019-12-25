Математики спрогнозировали пик заболеваемости в Москве

Согласно прогнозам, число заболевших COVID-19 в этот период составит 225-280 тысяч человек.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета выявили, что пик заболеваемости коронавирусом в российской столице может наступить в середине сентября текущего года. Об этом пишет издание "Известия".

По данным СМИ, специалисты разработали математическую модель, представляющую собой систему дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. С ее помощью они построили девять кривых распространения COVID-19, при этом первая кривая является самой пессимистичной, последняя - наиболее оптимистичной. В настоящее время в Москве ситуация развивается между четвертой и пятой кривыми.

Ученые заявляют, что третий пик в столице наступит 19 сентября. По их прогнозам, число заболевших коронавирусом в этот период в столице составит 225-280 тысяч человек.

Однако другие опрошенные СМИ эксперты считают, что заболеваемость COVID-19 должна начать снижаться в конце июля, чему поспособствуют вакцинация о окончание экзаменов.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки от COVID-19 при наличии медицинского отвода.

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