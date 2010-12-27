Матчи "Зенита" ограничат проезд в городе

Изменения затронут всё те же улицы и аллеи.

Два грядущих матча "Зенита" со "Спартаком" и "Динамо" внесут изменения в движение транспорта в городе на несколько дней, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 1 декабря петербуржцы сыграют на "Газпром Арене" с московским клубом, а 6 декабря – со своими земляками. С полуночи первого дня зимы до конца 6 декабря полностью прекратится автомобильное движение по участкам улицы Савиной, набережной Гребного канала, Крестовского проспекта, Южной и Северной дорог, Теннисной и Велосипедной аллей.

В тот же день с 16.00 до 22.00 и 6 декабря с 16.30 до 22.30 закроется проезд по участкам улицы Рюхина по направлению к Морскому проспекту, а с 19.00 до 22.00 и 6 декабря с 19.30 до 22.30 – по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

В этом же районе в это же время некоторые участки дорог будут доступны, но движение на них затруднится. Подробные адреса и схемы объезда можно посмотреть на сайте КРТИ.

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Фото: Piter.TV