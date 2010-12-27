Матч "Зенита" против "Урала" пройдет под закрытой крышей

Причиной тому стала плохая погода.

Матч 4-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Уралом" пройдет под закрытой крышей. Об этом сообщается в Twitter аккаунте "Крыша на Крестовском".

Данное решение администрация стадиона "Санкт-Петербург" приняло из-за плохой погоды. Напомним, что во время игры в городе ожидается дождь и температура 17 градусов выше нуля.

Матч питерского клуба начнется в 19:00 по московскому времени. Перед встречей на Крестовском острове пройдёт "Фан-Променад" с конкурсами и выступлениями артистов. Ожидается, что игру посетит примерно 50 тыс. болельщиков.

После трех туров Премьер-лиги "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице. В случае победы над "Уралом" питерский клуб вновь станет лидером чемпионата.

Фото: twitter.com/spbroof