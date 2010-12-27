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Перед матчем "Зенит"-"Урал" в Петербурге устроят "Фан-Променад"
Сегодня, 11:37
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TretyakovaS
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Перед матчем "Зенит"-"Урал" в Петербурге устроят "Фан-Променад"

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Стадион разогреет группа "Кирпичи", также для петербуржцев будут работать различные аттракционы.

Перед матчем "Зенит"-"Урал" петербуржцев ждет целая развлекательная программа. Об этом пишет "Мойка 78".

"Фан-променад" начнется в 17.00. На стадионе "Санкт-Петербург" свои хиты исполнит группа "Кирпичи", а разогреет толпу экспериментальный остросоциальный электронный проект "Мистерволк".

Также перед площадкой АК "Россия" каждый желающий сможет поиграть в городки и опробовать футбольные аттракционы. У самой трибуны болельщики смогут сыграть в уличный футбол. 

Для детей будет работать игровая зона, где можно будет нанести арт на лицо, создать собственного воздушного змея или собрать большой пазл. 

Помимо этого, петербуржцы смогут попробовать себя в новом виде спорта текбол, который сочетает настольный теннис и футбол. 

Матч между "Зенитом" и "Уралом" начнется 19 августа в 19.00. 

Фото: ВКонтакте/Стадион "Санкт-Петербург"

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Категории: Новости СПб

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