Матч "Зенит" – ЦСКА обслужит бригада арбитра Сергея Карасева

Матч состоится 28 ноября в 20:00 на стадионе "Арена ЦСКА" в Москве.

В воскресенье, 28 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги в Москве пройдет матч "Зенита" с ЦСКА. Обслуживать игру будет бригада московского арбитра Сергея Карасева. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

Следить за развитием игры вместе с ним будут его ассистенты – Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир), резервный судья – Алексей Амелин (Тула). Главный арбитр ВАР – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), также следить за игрой будет его ассистент – Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

В прошлом туре "Зенит" встретился с "Нижним Новгородом", которого разгромил. Игра завершилась со счетом 5:1. "Зенит" укрепил свое лидерство в итоговой таблице РПЛ.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов