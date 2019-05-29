  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Матч Единой лиги ВТБ "Зенит" – "Парма" перенесли
Сегодня, 19:09
118
smirenny

Матч Единой лиги ВТБ "Зенит" – "Парма" перенесли

0 0

Причиной стал коронавирус.

В субботу, 24 октября, стало известно, что матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между петербургским "Зенитом" и пермской "Пармой" решили перенести.

На сайте турнира отметили, что перенести игру на более поздний срок решили из-за пандемии коронавируса. Встреча должна была состояться в понедельник, 26 октября, в Петербурге. В составе команды "Пармы" выявили два случая заражения коронавирусом, поэтому состав отправили на самоизоляцию. 

Ранее мы писали, что "Зенит" проиграл "Рубину" со счетом 1:2.

Фото: pixabay

Теги: единая лига втб, зенит парма матч
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии