Матч Единой лиги ВТБ "Зенит" – "Парма" перенесли

Причиной стал коронавирус.

В субботу, 24 октября, стало известно, что матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между петербургским "Зенитом" и пермской "Пармой" решили перенести.

На сайте турнира отметили, что перенести игру на более поздний срок решили из-за пандемии коронавируса. Встреча должна была состояться в понедельник, 26 октября, в Петербурге. В составе команды "Пармы" выявили два случая заражения коронавирусом, поэтому состав отправили на самоизоляцию.

Ранее мы писали, что "Зенит" проиграл "Рубину" со счетом 1:2.

Фото: pixabay