Мать умерла после ударов сына в квартире на Большом Сампсониевском

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 9 ноября, в полицию поступило сообщение от 30-летнего мужчины, проживающего в одном из домов по Большому Сампсониевскому проспекту. Заявитель сообщил, что в квартире по вышеуказанному адресу умерла его мать после падения. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 64-летней женщины с внешними признаками насильственной смерти. На месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения по подозрению в совершении данного преступления задержан сам заявитель, который уже был ранее судим. Мужчина пояснил, что около 7:00, находясь по месту жительства, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, нанес несколько ударов по лицу своей матери.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Задержанный доставлен в отделение полиции, в отношении него составлен административный протокол по ст.20.21 КоАП РФ, помещен в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что суд отправил на два месяца под стражу петербуржца, убившего отца.

Фото: Piter.TV