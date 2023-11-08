Суд отправил на два месяца под стражу петербуржца, убившего отца

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, 6 ноября обвиняемый в квартире на Караваевской улице убил отца, ударив его не менее 10 раз отрым предметом в спину и шею. Потерпевший скончался на месте.
Подсудимый против стражи не возражал. В СИЗО мужчина пробудет до 5 января.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали петербуржца, из ревности избившего сожительницу и её знакомого.
Фото: объединная пресс-служба судов Петербурга
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