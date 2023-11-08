Суд отправил на два месяца под стражу петербуржца, убившего отца

Петербургский суд избрал мужчине меру пресечения по делу об убийстве отца.

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, 6 ноября обвиняемый в квартире на Караваевской улице убил отца, ударив его не менее 10 раз отрым предметом в спину и шею. Потерпевший скончался на месте.

Подсудимый против стражи не возражал. В СИЗО мужчина пробудет до 5 января.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали петербуржца, из ревности избившего сожительницу и её знакомого.

Фото: объединная пресс-служба судов Петербурга