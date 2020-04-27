Мать показала пугающее видео задыхающегося из-за коронавируса ребенка

Четырехлетний Линкольн поборол коронавирус и пневмонию.

Американка Анна Циммерман показала пугающее видео задыхающегося из-за коронавируса ребенка. Ролик размещен таблоидом Daily Mail. Журналисты рассказали, что зараженный мальчик является жителем штата Колорадо. Маленький пациент плачет и задыхается от сухого кашля.

Известно, что автором видео является медицинский работник. Женщина решила показать общественности как протекает болезнь у несовершеннолетних. На записи показан четырехлетний сын Анны Циммерман Линкольн, который сейчас находится в больничной палате. Видео заснято на пятый день нахождения ребенка в госпитале. Американка добавила, что вся семья находилась в строгой самоизоляции и следовала мерам предосторожности.

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Первые симптомы у Линкольна появились 21 марта. Они включали насморк и легкий кашель. Спустя неделю у мальчика поднялась температура. Уже 28 марта у пациента диагностировали пневмонию, которая развилась на фоне вирусной инфекции. На два дня малыша оставили на домашнем лечении. После его пришлось госпитализировать из-за серьезных проблем с дыханием. На данный момент мальчик выздоровел.

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