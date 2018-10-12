Мать Тимати показала, как купает новорожденного внука

В процессе она рассказала внучке Алисе о гендерных различиях между мальчиками и девочками.

Мать Тимати Симона Юнусова показала на видео, как купает новорожденного внука. Трогательный видеоролик она опубликовала на странице своего Instagram.

На записи видно, как Симона держит мальчика над раковиной и аккуратно моет. За этим наблюдает внучка Алиса. Похоже, девочке раньше не доводилось видеть мальчиков голыми, поэтому у нее возникли вопросы к бабушке. Симона деликатно рассказала внучке о гендерных различиях, удивив девочку своими ответами.

Радостное событие в семье Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой произошло 16 октября 2019 года. Мальчика решили назвать Ратмиром, в честь погибшего друга артиста. Роды длились около 15 часов, малыш родился на свет здоровым. Первым на руки его взял отец, а затем бабушка Симона Юнусова. Сама Решетова не могла сдержать слез в этот трогательный момент.

Ранее мы писали, что после Киркорова бабуля из Коми отожгла на концерте "Руки вверх".

Фото, видео: Instagram / simona280