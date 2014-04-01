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Мастер по установке стиральных машин умер от удара током в Янино
Сегодня, 10:55
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himif

Мастер по установке стиральных машин умер от удара током в Янино

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Смерть мужчины наступила на месте.

Вечером 30 марта в полицию обратилась 40-летняя женщина, живущая в доме на 7-й линии в Янино. Как стало известно Piter.TV, в квартире неработающей петербурженки, находящейся в декрете, произошел несчастный случай – от удара током скончался мастер по установке стиральной машины.

Со слов женщины, мастера ударило током, пока он демонтировал розетку. Смерть 51-летнего мужчины наступила на месте, труп осмотрели и направили в морг Всеволожской больницы. Известно, что погибший был уроженцем Житомирской области, в Петербурге зарегистрирован не был, место проживания не установлено.

Также мы рассказывали, что блокадница отдала мастеру за ремонт планшета почти 49 тысяч рублей.

Фото: pixabay

Теги: несчастный случай, удар током
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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