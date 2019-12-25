Массовое отравление учеников петербургской школы № 99 не подтвердилось

Накануне одна из учениц школы почувствовала недомогание, с остальными детьми все в порядке.

Пресс-служба администрации Петроградского района опровергла информацию о массовом отравлении в школе №99 "Старт" на Крестовском острове.

В администрации назвали информацию о массовом отравлении недостоверной. При этом в школе работают специалисты Роспотребнадзора, которые позже дадут свои комментарии.

Накануне одна из учениц школы почувствовала недомогание, с остальными детьми все в порядке. У нее были боли в животе, рвота и диарея. Родители заявили, что еще у шестерых одноклассников девочки были такие же симптомы.

Ранее в Петербурге запретили кормить учеников в школах чипсами и снеками.

Фото: Piter.tv