Ночью массовое ДТП затруднило движение на выезде из аэропорта Пулково

В аварию попали сразу четыре автомобиля.

В Петербурге в ночь с 29 на 30 августа массовая авария на выезде из аэропорта Пулково затруднила выезд. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

В аварию попали сразу четыре автомобиля. По словам очевидца, по крайней полосе ехал Range Rover, который начал быстро набирать скорость и задел поребрик. Автомобиль отбросило в ехавшую попутно Škoda. Затем эти машины перекинуло в сторону разделительной полосы, где они задели Volkswagen Polo и еще одну Škoda.



ДТП собрало приличную пробку, затор растянулся почти на 200 метров.

Стало известно, что оба мотоциклиста, врезавшиеся в бетономешалку в Петербурге, скончались.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб