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Ночью массовое ДТП затруднило движение на выезде из аэропорта Пулково
Сегодня, 9:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью массовое ДТП затруднило движение на выезде из аэропорта Пулково

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В аварию попали сразу четыре автомобиля.

В Петербурге в ночь с 29 на 30 августа массовая авария на выезде из аэропорта Пулково затруднила выезд. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

В аварию попали сразу четыре автомобиля. По словам очевидца, по крайней полосе ехал Range Rover, который начал быстро набирать скорость и задел поребрик. Автомобиль отбросило в ехавшую попутно Škoda. Затем эти машины перекинуло в сторону разделительной полосы, где они задели Volkswagen Polo и еще одну Škoda.

ДТП собрало приличную пробку, затор растянулся почти на 200 метров.

Стало известно, что оба мотоциклиста, врезавшиеся в бетономешалку в Петербурге, скончались.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: range rover, skoda, volkswagen polo
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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