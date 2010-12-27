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Массовое ДТП стало причиной пробки на Бухарестской улице
Сегодня, 9:18
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Alena_Zinovieva

Массовое ДТП стало причиной пробки на Бухарестской улице

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Самые сильные повреждения получил микроавтобус.

Рано утром 28 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошла серьезная авария с участием сразу нескольких автомобилей. В сети появились фотографии с места происшествия.

Массовое ДТП произошло на Бухарестской улице перед пересечением с проспектом Славы. На дороге столкнулись несколько машин, в их числе такси и микроавтобус. Больше всего в аварии пострадал микроавтобус. Он получил серьезные повреждения спереди, и у него отвалилась дверь сбоку.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало. В комментариях под фото пользователи возмущаются, что очередная авария на пустой дороге перекрыла движение другим авто.

Ранее мы писали, что иномарка влетела в машину коммунальщиков в центре Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Alex Petrov

Теги: авария, массовое дтп, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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