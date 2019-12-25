Масочный режим в петербургском метро продлили до конца лета

Об обязательности ношения масок пассажирам напоминает машинист.

Масочный режим в метрополитене Петербурга продлевается до 29-го августа 2021-го года. Об этом накануне напомнила пресс-служба подземки.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в 121-е "антикоронавирусное" постановление. Масочный режим продлевается до конца августа и в других общественных местах.

Смольный разработал план снятия ограничений вплоть до середины октября. Важным условием при этом является объем вакцинации сотрудников предприятий. Так, например, для открытия аттракционов 2 августа 100% сотрудников должны сделать прививку хотя бы первым компонентом вакцины. Те, кто переболел коронавирусом в течение последних полгода, тоже относятся к ним.

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