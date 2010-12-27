Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно на платных трассах

Такую инициативу внесли представители РГО.

Автомобилям на газомоторном топливе смогут разрешить бесплатно ездить по платным трассам. Предложение направлено в адрес вице-премьера России Дмитрия Козака Российским газовым обществом.

Предположительно, такую возможность получат грузовики категории 3, а также все виды монотопливных газомоторных автомобилей. Второй инициативой РГО стало предоставление аренды без торгов под строительство газомоторных АЗС и объектов по созданию сжиженного газа.

Ранее Piter.tv писал о том, что США расширили санкции против России из-за поставок топлива для ВС РФ в Сирии.

Фото: Piter.tv

