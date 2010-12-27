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Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно на платных трассах
Сегодня, 9:21
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lesjasap

Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно на платных трассах

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Такую инициативу внесли представители РГО.

Автомобилям на газомоторном топливе смогут разрешить бесплатно ездить по платным трассам. Предложение направлено в адрес вице-премьера России Дмитрия Козака Российским газовым обществом.

Предположительно, такую возможность получат грузовики категории 3, а также все виды монотопливных газомоторных автомобилей. Второй инициативой РГО стало предоставление аренды без торгов под строительство газомоторных АЗС и объектов по созданию сжиженного газа.

Ранее Piter.tv писал о том, что США расширили санкции против России из-за поставок топлива для ВС РФ в Сирии.

Фото: Piter.tv
 

Теги: бесплатный проезд, газ, дмитрий козак, платная трасса, рго
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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