Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно на платных трассах

Автомобилям на газомоторном топливе смогут разрешить бесплатно ездить по платным трассам. Предложение направлено в адрес вице-премьера России Дмитрия Козака Российским газовым обществом.
Предположительно, такую возможность получат грузовики категории 3, а также все виды монотопливных газомоторных автомобилей. Второй инициативой РГО стало предоставление аренды без торгов под строительство газомоторных АЗС и объектов по созданию сжиженного газа.
Ранее Piter.tv писал о том, что США расширили санкции против России из-за поставок топлива для ВС РФ в Сирии.
Фото: Piter.tv
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