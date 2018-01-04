Иномарка завалилась на бок на проспекте Стачек. На помощь перевертышу пришли очевидцы

В ДТП пострадали только машины.

Вечером воскресенья, 8 декабря, на проспекте Стачек произошла дорожная ситуация, в которой очевидцы, как говорится, "хотели как лучше", но лучше не вышло. Фотографии происходящего появились в соцсетях. Автор публикации рассказал, что серебристая машина неведомым образом перевернулась на бок, а прохожие, подбежавшие перевернуть ее, случайно уронили иномарку на капот черной машины.

На место скоро приехали медики, пожарная и дорожная службы, дорогу забило пробкой. Однако у других петербуржцев были свои версии произошедшего.

Не так всё было! Чёрная притормозила, едва не задев маршрутку, а белый несся на приличной скорости и не успел среагировать - дистанцию не держал!!! В результате наехал на чёрную правым бортом, перевернулся и продолжил "полёт" на крыше по асфальту. – рассказала в комментариях Надежда Васильева.

Также по ее словам, мужчины выбежали из маршрутки на помощь белой машине, а водители транспортных средств едва не подрались. Очевидица пишет, что в аварии люди не пострадали.

Пьяная женщина в горящем авто на МКАД попала на видео.

Видео: Максим Тушкан, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте