Машина с ребенком перевернулась на проспекте Стачек

На видеозаписи Lada после удара перевернулась и осталась лежать на боку.

В пятницу, 6 мая, в Кировском районе Петербурга произошла авария. В результате столкновения с иномаркой отечественная машина перевернулась. Об этом рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Днем на перекрестке улицы Трефолева и проспекта Стачек столкнулись два автомобиля. В этот момент в салоне Lada XRay находился ребенок. По словам очевидца, обошлось без серьезных травм, девочка 7 лет в шоке.

На видеозаписи Lada после удара перевернулась и осталась лежать на боку. У Skoda разбита передняя часть.

Ранее мы писали, что тело 22-летнего студента нашли в комнате общежития ИТМО. На голове у молодого человека был полиэтиленовый пакет.

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