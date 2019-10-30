Машина покатилась по скользкой дороге и врезалась в столб в Славянке

Водителей предупреждают о необходимости сменить резину на машине на зимнюю.

В Пушкинском районе Петербурга в аварию попала женщина на "Мини Купере". Автомобиль снес дорожный столб на дороге в Славянке. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам местного населения, машина не была "переобута" в зимнюю резину, поэтому из-за гололеда не смогла нормально двигаться по трассе. Из-за неправильного выбора скорости на повороте, автоледи занесло. Машина протаранила фонарный столб и вылетела на газон.

В транспортном средстве оказался сильно смят бампер. Также легковушка осталась без одного колеса, которое укатилось в неизвестном направлении. На данный момент сведений о состоянии о петербурженки, управлявшей машиной, нет. Она жива.

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Наставников грузовик снес светофор.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

