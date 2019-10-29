На проспекте Наставников грузовик снес светофор

Также машина повалила на землю знак пешеходного перехода.

Днем 29 октября в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, грузовой автомобиль марки Hyundai снес светофор и знак пешеходного перехода на проспекте Наставников. В сети появилось видео с места происшествия.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На записи видно, что автомобиль выехал на тротуар и затруднил проход пешеходам.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по состоянию на 12:00 29 октября в городе на Неве было зарегистрировано 248 ДТП. Причиной массовых аварий может быть гололедица.

Ранее мы писали, что возле метро "Улица Дыбенко" легковушка сбила пенсионерку.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб