Mash: Актёра Александра Обманова задержали в Москве, у него нашли пояс смертника

Предположительно, пояс на самом деле является неопасным реквизитом для съемок.

Telegram-канал Mash сообщил подписчикам о том, что в российской столице правоохранительные органы задержали актера телевизионных сериалов "ГДР", "Командир" и "The телки" Александра Обманова. По данным источника в социальных сетях, в его съемной квартире оперативники нашли "пояс шахида" или "пояс смертника". В СМИ указали, что предметы, соединенные проводами, контроллерами и лампочками, изначально заметил хозяин квартиры в тот момент, когда проверял жилье после отъезда артиста. Владелец жилплощади решил не трогать находку и вызвал специалистов для устранения подозрительного объекта.

В ТГ-канале говорится о том, что для задержания Александра Обманова привлекался отряд спецназа. Такое решение было связано с тем, что на имя актера зарегистрирован травматический пистолет Grand Power. По данным от Mash, подозреваемого вместе с "поясом" отвезли на допрос в отделение полиции. Согласно предварительным данным, взрывчатка может являться обычным реквизитом со съемок. Не исключается, что ее могли использовать при создании проекта "Командир". Там Александр Обманов играл роль террориста.

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Фото: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / obmanov_alex