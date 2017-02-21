Marvel представила трейлер сериала "Агата: Дневники Даркхолда"

Мировая премьера состоится 18 сентября.

Киностудия Marvel Entertainment представила трейлер сериала "Агата: Дневники Даркхолда". Шоураннером проекта выступила Жак Шеффер.

Сюжет расскажет историю ведьмы Агаты Харкнесс, которая после событий сериала "Ванда/Вижн" потеряла свои способности. Ей предстоит пройти серию ритуальных испытаний, чтобы вернуть свою мощь.

В главных ролях сыграли Кэтрин Хан, Обри Плаза, Джо Лок, Пэтти ЛюПон и другие. Мировая премьера состоится 18 сентября. Все серии выйдут на стриминговом сервисе Disney+.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Ловушка".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment