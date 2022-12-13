Мировая премьера состоится 17 февраля 2023 года.

Киностудия Marvel показала новые кадры из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" режиссера Пейтона Рида. Этот фильм продолжает историю одного из супергероев вселенной Marvel.

В новой части главному герою предстоит встретиться с новым злодеем, Кангом Завоевателем. Также в опубликованном ролике отметили, что мать подруги героя связана со злодеем и знает о нем больше, чем покажется на первый взгляд. События развернутся после фильма "Мстители: Финал".

Пол Радд вернется к главной роли в фильме. Также в продолжении снимутся Эванджеллин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон и Джоната Мэйджерс. Мировая премьера состоится 17 февраля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment