Садись и езжай: С охраняемой парковки угнали маршрутку с бензином и ключом в салоне

Неизвестные похитили автобус транспортной компании.

В Приморском районе правоохранительные органы разыскивают угнанное авто. На этот раз трофеем злоумышленников стала не люксовая иномарка, а обычная маршрутка, которую похитили прямо со стоянки.

Как сообщает "Водитель Петербурга", инцидент произошел в минувшее воскресенье. В отел полиции обратился сотрудник АО "Третий парк". Он заявил, что в ночь на 18 марта с охраняемой парковки, расположенной на Белоостровской улице, пропал "Фольксваген Крафтер" белого цвета 2012 года.

Стоит отметить, что особых сложностей неизвестные не испытали, так как транспортное средство стояло с 70 литрами бензина и с ключом зажигания в салоне. Последняя весточка от авто поступила в 23 часа 17 марта по системе "ГЛОНАСС". Машина находилась на проспекте Энгельса.

Полиция разыскивает маршрутку и ее угонщиков. Ущерб оценили в 900 тыс. рублей. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Ранее Piter.tv сообщал, что в США разбился насмерть воздушный акробат Cirque du Soleil.