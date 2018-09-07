На проспекте Большевиков маршрутка врезалась в автобус, стоящий на остановке

О пострадавших пока что нет никакой информации.

На проспекте Большевиков произошла авария. В пятницу, 7 сентября, около 12:30 маршрутка въеахала в автобус, стоящий на остановке. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Корреспондент сообщает, что он из открытого окна услышал звук удара и после этого вышел на балкон. Прямо перед балконом, на остановке теперь стоят два общественных транспорта. О пострадавших пока что нет никакой информации.

Также ночью на Стачек автомобиль врезался в магазин, водитель убежал с места происшествия.

Фото и видео: Piter.TV