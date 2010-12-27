Маршрутка сбила пенсионерку на Ириновском проспекте

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи.

Вечером 25 февраля на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов машрутка наехала на женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 56-летний мужчина, управляя автобусом "ПАЗ", совершил наезд на человека на регулируемом пешеходном переходе. На месте происшествия работала скорая помощь. Пострадавшая, которой на вид 60 лет, получила травмы средней степени тяжести. Очевидцы рассказали о крови на асфальте.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург