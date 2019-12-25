Маршрутка насмерть сбила пешехода на Московском шоссе

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Во вторник вечером, 19 марта, на Московском шоссе произошла смертельная авария. Маршрутка сбила пешехода насмерть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

У дома №298 около 17:20 автобус "ПАЗ", который перевозил пассажиров, сбил 36-летнего петербуржца. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

За рулем был 56-летний выходец из восточных стран в трезвом состоянии. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv

