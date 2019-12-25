Три сайта экскурсоводов по крышам запретил суд в Петербурге

На сайтах разместили видеозаписи "формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи" к руфингу.

Во вторник, 29 марта, Октябрьский суд Петербурга запретил три сайта экскурсоводов по крышам. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Прокуратура во время проведения мониторинга Сети обратила внимание на сайты, где в свободном доступе были опубликованы видеозаписи "формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи" к руфингу.

В пресс-службе добавили, что подобная информация "способствует подражанию и повторению предлагаемых действий, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц". В результате суд согласился с доводами прокуратуры и признал информацию запрещенной.

Ранее мы сообщали, что суд запретил сайт языковой школы в Петербурге. На сайте содержалась информация о том, как получить сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, но при этом не сдавать его.

Фото: Piter.tv

