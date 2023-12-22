В квартире на Маршала Блюхера нашли два трупа и остатки белого порошка

В Калининском районе Петербурга хозяйка квартиры нашла два трупа жильцов, снимающих у неё жильё. Об этом стало известно Piter.tv.
В квартире на Маршала Блюхера после звонка хозяйки полицейские нашли трупы жильцов, снимающих данное жилье. На телах не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Тело 23-летнего жителя Крыма и 21-летней жительницы Крыма отправили в морг для установления причины смерти.
В ходе осмотра в указанной квартире обнаружены и изъяты банковская карта, свернутая в трубку купюра, полиэтиленовый пакетик с частицами белого порошка. Предположительная причина смерти – острое отравление неустановленным веществом.
На выходных в купчинском карьере обнаружили тело мужчины.
Фото: Piter.tv
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