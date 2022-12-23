В Петербурге Мария Мельникова ушла с должности зампреда КИО

Чиновница проработала в ведомстве ровно три года – с 17 августа 2020 года.

В четверг, 17 августа, стало известно, что Мария Мельникова покинула пост зампреда Комитета имущественных отношений Петербурга. Об этом написал "ЗакС.ру" вчера, 18 августа.

Чиновница проработала в ведомстве ровно три года – с 17 августа 2020 года. Мельникова занималась координацией нормативно-методического управления и Управления мониторинга, анализа и межведомственного управления.

Ранее, в 1996-2012 годах, бывший зампред КИО числилась в органах регистрации прав на недвижимость Северной столицы и Ленобласти. До деятельности в Смольном она восемь лет работала в Минюсте.

Ранее мы сообщали о том, что МО "Лиговка-Ямская" могут распустить в Петербурге.

Фото: Нотариальная палата Петербурга