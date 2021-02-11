Маргарита Юдина, которую пнул в живот полицейский, решила стать мэром Луги

Женщину во время интервью спросили, планирует ли она пойти в политику?

Маргарита Юдина, которую на несанкционированной акции протеста в защиту Навального в Петербурге 23 января пнул в живот полицейский, видит себя в 2024 году мэром Луги. Такое заявление она сделала в интервью "Команде 29". Команда 29 – независимое объединение юристов и журналистов, созданное с целью борьбы за отстаивание справедливости в делах, которые касаются свободы информации (ст. 29 Конституции РФ) и/или госбезопасности (глава 29 Уголовного кодекса РФ).

Женщину спросили, планирует ли она пойти в политику? На что она ответила, что в стране "нужно что-то делать", она хочет, чтобы все жили хорошо и никто не голодал. Также Юдина рассказала, что часть донатов (пожертвований) хотела бы потратить на неприступный забор вокруг своего дома, чтобы никто к ним не смог зайти.

Кроме того, в интервью Маргарита Юдина подробно рассказала о том, как ее второй муж, который был военным, ушел от нее под давлением своего начальства. Там ему намекнули, что он связался не с той женщиной.

Ранее стало известно, что власти намекнули, что хотят забрать в армию сыновей Маргариты Юдиной.

Видео: Instagram/ @komanda_29