По его словам, во втором квартале экспорт снизился на 20%.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о сокращении экспорта в российской металлургии. Об этом он сообщил на совещании по развитию металлургического комплекса.

По его словам, во втором квартале экспорт снизился на 20%. Мантуров подчеркнул, что российские металлурги работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам. Кроме того, наблюдается спад внутреннего наблюдения, а загрузка мощностей предприятий по отрасли снизилась до 80%.

Также Мантуров заявил, что экспорт для российских металлургов в некоторых случаях экономически нецелесообразен из-за текущего курса рубля.

Ранее Путин рассказал, какой должна быть стратегия развития металлургии.

Видео: kremlin.ru