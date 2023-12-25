По его словам, ведется постоянная работа по корректировке производителей и номенклатуры.

Глава Минпромтогра РФ Денис Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам Мантурова, ведется постоянная работа по корректировке производителей и номенклатуры. В случае со вторым ожидается постепенное уменьшение.

Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Ранее Мантуров заявил, что Россия заранее готовится к санкциям ЕС.

Видео: Telegram / РИА Новости