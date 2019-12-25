Мантуров заявил, что нет предпосылок для появления пустых полок в магазинах

Он отметил, что власти должны консультироваться с бизнесом.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РБК, что из-за законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки нет предпосылок для появления пустых полок в магазинах.

Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет, — отметил он.

По словам Мантурова, в ведомстве будет найдено решение, при котором производители и система торговли не будут страдать. Он подчеркнул, что властям необходимо советоваться с бизнесом, чтобы не было беспокойства о риске дефицита.

Глава Минпромторга отметил, что данная практика будет действовать также в отношении готовящихся требований к утилизации товаров.

Ранее мы писали, что некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Академик РАН рассказал, почему это может быть.

Фото: pixabay