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Мантуров заявил, что нет предпосылок для появления пустых полок в магазинах
Сегодня, 11:19
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Мантуров заявил, что нет предпосылок для появления пустых полок в магазинах

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Он отметил, что власти должны консультироваться с бизнесом.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РБК, что из-за законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки нет предпосылок для появления пустых полок в магазинах.

Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет, — отметил он.

По словам Мантурова, в ведомстве будет найдено решение, при котором производители и система торговли не будут страдать. Он подчеркнул, что властям необходимо советоваться с бизнесом, чтобы не было беспокойства о риске дефицита.

Глава Минпромторга отметил, что данная практика будет действовать также в отношении готовящихся требований к утилизации товаров.

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Фото: pixabay

Теги: минпромторг денис мантуров, риск появления пустых полок в магазинах
Категории: Новости России, Лента новостей,

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