Глава Минпромторга отметил, что такое было "во все времена".

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран против России. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Мантуров отметил, что недружественные страны охотятся за российскими разработками и параметрами образцов вооружения. По его словам, такое было "во все времена". Глава Минпромторга напомнил о недавней информации в СМИ, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК.

Ранее Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год.

Видео: Telegram / РИА Новости