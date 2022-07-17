Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран против России. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".
Мантуров отметил, что недружественные страны охотятся за российскими разработками и параметрами образцов вооружения. По его словам, такое было "во все времена". Глава Минпромторга напомнил о недавней информации в СМИ, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК.
Ранее Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все