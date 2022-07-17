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Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран против России

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Глава Минпромторга отметил, что такое было "во все времена".

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран против России. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Мантуров отметил, что недружественные страны охотятся за российскими разработками и параметрами образцов вооружения. По его словам, такое было "во все времена". Глава Минпромторга напомнил о недавней информации в СМИ, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК.

Ранее Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: денис мантуров, минпромторг рф, промышленный шпионаж
Категории: Лента новостей, Новости России,

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