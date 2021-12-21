Малышева назвала опасные для гипертоников новогодние блюда

Врач призвала отказаться от употребления соли и сахара.

Российская телеведущая в эфире Первого канала Елена Малышева в рамках программы "Жить здорово!" назвала продукты новогоднего стола, которые нельзя употреблять пациентам, которые страдают от повышенного артериального давления. Запись сюжета доступна на YouTube-платформе. Специалист призвала отказаться от тех продуктов, которые содержат в себе высокую долю соли.

Рекомендация — уменьшить все соленое. Не советую прямые соленья: соленые помидоры, соленые огурцы, соленую рыбу и так далее. Елена Малышева, доктор

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман добавил, что опасными для гипертоников также являются также переработанные мясные продукты, сыры (в особенности твердые), консервы. Соведущий Малышевой напомнил, что все эти продукты содержат большое количество соли. Медики также посоветовали зрителям отказаться от сахара, так как сладкое увеличивает артериальное давление.

Малышева рассказала о вреде Омега-3 для здоровья.

Фото и видео: YouTube / Жить Здорово!