Врач рассказала чем не стоит защищаться от насекомых.

Российская телеведущая Елена Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами. Заявление медик сделала в эфире "Первого канала" в рамках программы "Жить здорово!". По словам специалиста, укусы насекомых могут быть опасны, так как они являются переносчиками инфекций.

Врач объяснила, что наиболее эффективным способом уберечься от комариных укусов является использование фумигаторов и репеллентов. Однако Малышева не считает, что применение зажженных ламп и свечей от комаров принесет большую пользу. По мнению доктора, эти средства не помогают справляться с комарами ни в закрытом помещении, ни на открытом воздухе.

Также малоэффективными методами против комаров врач считает ароматические масла и употребление цитрусовых в пищу. Ультразвуковые приборы для отпугивания насекомых не гарантируют защиту от укусов.

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Видео: YouTube / Жить Здорово!