Инфекционист прокомментировал достаточное число антител для выдачи QR-кодов населению.

Инфекционист Николай Малышев оценил необходимое число антител для защиты от COVID-19. В интервью "РИА Новостям" профессор объяснил, что титр антител в 500 Bau/мл могут иметь только привившиеся от коронавируса граждане. По мнению специалиста, сейчас остро стоит вопрос о том, какого количества антител достаточно, чтобы обезопасить себя от заражения. Тема является дискуссионной в экспертной среде.

Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будет меньше. Поэтому приняли решение, что вакцинация через шесть месяцев после вакцинации и после перенесения. Николай Малышев, инфекционист

Напомним, что 18 ноября стало известно о том, что российское правительство определит концентрации нейтрализующих белков в 350-500 Bau/мл как требование для получения QR-кода.

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