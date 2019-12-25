Малыш получил ожоги в Новоселье

После оказания помощи малыша отпустили домой.

Малыш, которому ещё нет года, получил ожоги в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.tv.

Около пяти часов вечера 24 июля родители привезли в больницу своего восьмимесячного сына. Ребёнок получил термический ожог левой ладони 1-й степени в квартире в поселке Новоселье.

По предварительным данным, мальчик схватился рукой за горячий отпариватель для одежды. После оказания помощи малыша отпустили домой.

Ранее на Савушкина ещё один мальчик получил ожоги рук расплавленной карамелью.

Фото: Piter.tv