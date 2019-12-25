Маленькие спортсмены из Петербурга взяли золото в Первенстве России по гимнастике

Валерий Петросян и Андрей Осипов соревновались среди юношей 12-13 лет.

Подросткам из Петербурга вручили золотую медаль за Первенство России по спортивной гимнастике. Школьники представляли город в Пензе. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" 13 ноября.

Валерия Петросяна и Андрея Осипова, которые выступали в секции среди детей 12-13 лет, тренировали Э.А. Юнусов, А.О. Самсонов, Д.И. Радионов, О.М. Травкина, М.Д. Фомин, В.Е. Емельянов и Е.А. Державец. В официальной группе Калининского района Петербурга мальчиков поздравили с победой и пожелали им больших достижений. Тренерский состав пользователи поблагодарили за работу и воспитание подростков.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с понедельника стартует XII Международный фестиваль "Детский Петербург". Для участников проведут мастер-классы по жестовому пению и пантомиме от театра "Дети тишины".

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