Это может быть связано с дистанционной работой родителей.

В субботу, 11 июля, стало известно, что маленькие петербуржцы стали чаще выпадать из окон. На эту печальную тенденцию обратили внимание в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

Там рассказали, что за первый летний месяц в городе из окна упали минимум четыре ребенка. Специалисты предполагают, что рост падений связан с тем, что многие взрослые стали работать дистанционно: уследить за детьми в такой ситуации стало тяжелее. Еще одним опасным фактором считают современные пластиковые окна, которые легко открыть.

Мы также писали о нескольких случаях, где детям удавалось продавить москитную сетку. Именно таким образом 23 июня из окна дома на проспекте Культуры выпал трёхлетний ребёнок. Через несколько дней его судьбу повторила 6-летняя девочка.

Ранее, а именно в 2018 году по в России из окон выпало 905 детей, 123 из них скончались, а 33 остались инвалидами. В 2019 году по этой же причине умерли 125 детей. Данные же за за первую половину 2020 года появятся в середине июля.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка посоветовали не оставлять маленьких детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами.

Ранее мы писали, что в Петербурге 6-летняя девочка упала с 3 этажа, продавив москитную сетку.

Фото: Pixabay