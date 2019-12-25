В Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна

Мальчик сорвался с подоконника по недосмотру бабушки.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 июня в полицию поступило известие о падении человека из окна из д. 6 по пр. Культуры. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что двухлетний мальчик упал из окна 1 этажа по недосмотру бабушки.

Известно, что ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, после чего сорвался вниз. Его госпитализировали медики с множественными ссадинами и переломами в тяжелом состоянии. Семья мальчика на учете не состоит. Сейчас выясняются остальные детали случившегося.

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Фото: Pixabay