В Ленинградском зоопарке показали, как обедают новорождённые капибары

За трапезой можно понаблюдать и лично — зоопарк ждёт гостей каждый понедельник, среду и четверг

В семействе капибар Кайсы и Ермака из Ленинградского зоопарка недавно родилось четыре детёныша капибар — три мальчика и девочка.

"На прошлой неделе мы рассказали вам о четырех подрастающих капибарятах. И сразу получили множество комментариев с просьбой заснять этих малышей на видео. Ну как тут отказать?" — в пресс-службе Ленинградского зоопарка основательно подошли к делу.

Капибарята родились ещё в сентябре, но их показали впервые лишь зимой. Малыши сечас активно играют, а также не прочь перекусить салатом "айсберг", рябиной, яблоками, тыквой, сеном и свежей травой.



Понаблюдать за показательным кормлением этих водосвинок вживую можно каждый понедельник, среду и четверг: в 11:30 утра.



Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"