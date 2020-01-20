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Вчера, 23:54
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В Ленинградском зоопарке показали, как обедают новорождённые капибары

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За трапезой можно понаблюдать и лично — зоопарк ждёт гостей каждый понедельник, среду и четверг

В семействе капибар Кайсы и Ермака из Ленинградского зоопарка недавно родилось четыре детёныша капибар —  три мальчика и девочка. 

"На прошлой неделе мы рассказали вам о четырех подрастающих капибарятах. И сразу получили множество комментариев с просьбой заснять этих малышей на видео. Ну как тут отказать?" — в пресс-службе Ленинградского зоопарка основательно подошли к делу.

Капибарята родились ещё в сентябре, но их показали впервые лишь зимой. Малыши сечас активно играют, а также не прочь перекусить салатом "айсберг", рябиной, яблоками, тыквой, сеном и свежей травой. 

Понаблюдать за показательным кормлением этих водосвинок вживую  можно каждый понедельник, среду и четверг: в 11:30 утра.

Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"

Теги: капибары, ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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