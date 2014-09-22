В соцсетях появился видеоролик с малышкой.

Новорожденная панда из московского зоопарка сделала первые шаги. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала генеральный директор организации Светлана Акулова.

У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто — долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и плюхнулась на пол. Светлана Акулова, глава зоопарка российской столицы

Напомним, что в конце августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о том, что в городском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Влюбленная пара Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября стало известно, что детеныш панды оказался самкой.

В Ленинградском зоопарке показали, как обедают новорождённые капибары.

Фото и видео: Telegram / Светлана Акулова