Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, вернули матери

Мальчик будет жить с мамой, но продолжит ходить в интернат на занятия к психологам.

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители наказывали, ставя на гречку, вернули матери. Об этом порталу NGS55 рассказал руководитель интерната Евгений Пузанов.

Мальчик будет жить с мамой, но продолжит ходить в интернат на занятия к психологам. Ребёнок сам попросил вернуться к маме. По словам руководителя интерната, ребёнок общается со сверстниками, ходил с бабушкой в цирк, на Новый год следователи подарили ему коньки.

По версии следствия, 27-летняя мать вместе 35-летним отчимом в воспитательных целях ставили мальчика коленями на гречку. На крупе ребёнок стоял от 30 минут до девяти часов, ему понадобилась медицинская помощь, так как гречка "вросла" в его колени. Сейчас мужчина находится под стражей, женщина – под подпиской о невыезде.