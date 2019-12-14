Восьмилетнему омичу в колени вросла гречка после наказаний отчима

Ребенок смог сбежать и обратиться за помощью к родителям.

Полиция Омска возбудила уголовное дело против родителей восьмилетнего мальчика. На коленях у ребенка врачи нашли гречку, вросшую после истязаний.

Известно, что ребенок по девять часов стоял на коленях на крупе из-за отчима. Так мужчина наказывал ребенка, когда тот приходил домой из школы несвоевременно. Он также избивал мальчика и морил голодом.

Об истязаниях стало известно, когда школьник сбежал из дома и обратился за помощью к соседям. Те вызвали полицию и арестовали мужчину и мать ребенка. Женщина знала о пытках, но ничего не делала.

Фото: СК по Омской области