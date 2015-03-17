Восьмилетний мальчик упал с велосипеда и попал в реанимацию

Ребёнок получил серьёзные травмы, когда упал с велосипеда по собственной неосторожности во время прогулки в отцом.

В четверг, 22 июня, в детскую городскую больницу из квартиры по улице Федора Абрамова был госпитализирован восьмилетний мальчик в тяжёлом состоянии после катания на велосипеде. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнка доставили в медицинское учреждение с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, очагами ушибов в правой гемисфере, пневмоцефалией, линейным переломом височной кости, ссадинами коленных суставов. Он был помещён в реанимацию. Как выяснилось, серьёзные травмы мальчик получил, когда упал с велосипеда по собственной неосторожности во время прогулки в отцом.

Семья пострадавшего полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что водитель компании по дорожному ремонту помещён в реанимацию после возгорания баллона.

Фото: Piter.TV