Юный петербуржец сломал три позвонка во время прыжков на батуте

Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Во время прыжков на батуте 11-летний петербуржец получил серьёзную травму позвоночника. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в парке активного отдыха в торговом центре в Приморском районе. После очередного прыжка подросток почувствовал боль в грудном отделе позвоночника. На место прибыли врачи, которые диагностировали закрытый компрессионный перелом трёх позвонков.

Сейчас мальчик находится в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Ранее петербургский школьник попал в больницу после запрещённых прыжков на батуте.

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