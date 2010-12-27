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Петербургский школьник попал в больницу после запрещённых прыжков на батуте
Сегодня, 15:50
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IRINA_CHALKINA

Петербургский школьник попал в больницу после запрещённых прыжков на батуте

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Ребенок получил глубокие порезы.

В четверг, 7 ноября, петербургского школьника увезли в больницу после запрещённых прыжков на батуте. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, 12-летний мальчик травмировался на батуте в "Питерлэнде".  Дело в том, что его дедушка купил внуку двухчасовой абонемент на прыжки. Однако, вместо веселья мальчик получил глубокие порезы. Родственники пострадавшего предположили, что на батуте выступают металлические детали, которые и стали причиной сильных порезов.

Семья обратилась в Следственный комитет.

Ранее мы сообщали о том, что робот "заминировал" квартиру пожилой петербурженки.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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