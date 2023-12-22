На Малой Балканской нашли трупы супругов

Мужчина выпал из окна, у женщины обнаружили ножевые ранения.

Во Фрунзенском районе нашли трупы супругов. Мужчину нашли под окнами квартиры, а женщину – в квартире с ножевыми ранениями. Родробности стали известны Piter.tv.

Утром 26 февраля в экстренные службы поступило сообщение о том, что во дворе дома по Малой Балканской улице из окна выпал мужчина. Прибывшие правоохранители предварительно установили, что 63-летний мужчина выпал из окна лестничной клетки.

Также в данном доме в коридоре (со следами возгорания) был найден труп 65-летней супруги мужчины. На её теле нашли множественные ножевые ранения.

Позднее был опрошен 40-летний сын женщины. Он, прогревая машину с утра, увидел скорую и полицию около подъезда, где жила его мать с отчимом. Мужчина подошел к месту происшествия, опознал отчима, лежавшего на земле, после открыл ключами квартиру, где было тело его матери. Петербуржец сообщил, что его мать жила с его отчимом более 10 лет в браке. По его словам, супруги жили без скандалов, спиртные напитки не употребляли, отчим около 2 месяцев назад уволился с работы, чтобы пройти обследование на предмет онкологических заболеваний.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводится расследование.

Ранее в квартире на Маршала Блюхера нашли два трупа и остатки белого порошка.

Фото: Piter.tv